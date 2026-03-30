В Таганроге после атаки БПЛА временно изменили схему движения трамваев

После массированной атаки в Таганроге изменили схему движения трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе «Таганрогского трамвая».

Так, маршрут №4 будет следовать по схеме маршрута № 2, а маршрут №6 проследует по маршруту трамвая №5. Маршруты № 8 и № 9 будут использовать участок от улицы К. Либкнехта до улицы Фрунзе.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Вблизи домов и предприятий, поврежденных в ходе атаки, ввели режим ЧС.

Мария Хоперская