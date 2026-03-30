В Таганроге вблизи пострадавших от БПЛА домов ввели режим ЧС

В Таганроге вблизи домов, учреждений и предприятий, пострадавших от атаки дронов, ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Режим ввели с 22:00 29 марта. Комиссия по оценке нанесенного ущерба приступила к работе.

В настоящее время движение перекрыто по улице А.Крюйса, территория оцеплена. Там будут работать саперы.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести; в городе зафиксированы десятки поврежденных объектов жилой, социальной и промышленной инфраструктуры. Повреждения получили: 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, 10 автомобилей, остекление в школе №26 и три предприятия. Трамвайное движение будет временно приостановлено в направлении завода Бериева.

Мария Хоперская