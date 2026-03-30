Имущество ростовской компании «Лесан Медика» повторно продают на торгах за 345 млн рублей

Имущество ростовской фирмы ООО «Лесан Медика» (признана банкротом в июне 2025 года) вновь пытаются продать на торгах за 345,3 млн руб. Информация об этом появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги выставили семь лотов: ленточный транспортер, металлические стеллажи, фасовочные столы и металлические шкафы. Задаток составляет 10% от начальной цены лота, а шаг аукциона — 5% от начальной цены.

Заявки принимаются с 23 марта до 24 апреля. Торги пройдут 29 апреля.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лесин Медика» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2010 году. Компания работает в сфере аренды и управления нежилой недвижимостью. Учредителем является Людмила Баталова. В 2024 году выручка составила 77,1 млн руб, а убыток — 16,7 млн руб.

Мария Хоперская