Аграрный институт ТюмГУ возглавила Екатерина Приданникова

Руководитель Центра вузовского питания Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Екатерина Приданникова получила должность директора Аграрного института вуза, следует из данных на официальном сайте организации. Она сменила на посту депутата Тюменской городской думы Елену Бойко («Единая Россия»), которая возглавляла Тюменский аграрный университет Северного Зауралья (с 2025 года.— Аграрный институт ТюмГУ) с 2014 года.

Екатерина Приданникова Фото: Сайт Аграрного института ТюмГУ Елена Бойко (по центру) Фото: Сайт Тюменской городской думы

Госпожа Бойко покинула пост директора института спустя год после заявления ректора ТюмГУ Ивана Романчука о присоединении Тюменского аграрного университета Северного Зауралья к вузу.

Тюменский аграрный университет Северного Зауралья был образован в 1959 году в Тюмени. В состав вуза входили шесть институтов: агротехнологический, инженерно-технологический, биотехнологии и ветеринарной медицины, дистанционного образования, повышения квалификации и переподготовки кадров, фундаментальных и прикладных агробиотехнологий. По данным на 2025 год, в нем обучалось более 4 тыс. человек. В марте 2025 года Елена Бойко заверила студентов, что после присоединения университета к ТюмГУ условия и стоимость обучения не изменятся. Она подчеркнула, что рабочие места для всего профессорско-преподавательского состава будут сохранены.

ТюмГУ является крупнейшим вузом Тюменской области. В состав университета входят 11 институтов, школ и два филиала, общее число студентов и аспирантов превышает 20 тыс. человек. За 95 лет с момента своего создания университет выпустил около 250 тыс. специалистов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, ТюмГУ занял 49 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Университет с 2021 года возглавляет в должности ректора депутат гордумы Тюмени от «Единой России» Иван Романчук. Он сменил на посту Валерия Фалькова, который в 2020 году получил пост министра науки и высшего образования России.

Василий Алексеев