Научно-техническое развитие набирает скорость

Тюменская область по итогам 2025 года укрепила статус «студенческого» региона. Для сохранения заданных темпов в сфере образования власти намерены продолжить создание новых школ и увеличить количество образовательных кластеров в колледжах и техникумах в два раза. В течение года в Тюмени приступили к строительству первого объекта Межуниверситетского кампуса, который откроет новые возможности для талантливой молодежи и обеспечит будущие успехи Тюменской области в науке, образовании и экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вуз Тюменской области, выпустивший около 250 тыс. специалистов, отпраздновал свое 95-летие

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Выпускникам повысили конкурентоспособность

В Тюменской области возросло число сдающих ЕГЭ с 11 тыс. в 2024 году до более чем 12 тыс. человек в 2025-м. Из них 56 школьников взяли 100 баллов по одному из предметов экзамена, три — по двум. Каждый из ребят получил утвержденную по инициативе губернатора Александра Моора премию в 100 тыс. руб. за максимальную оценку на ЕГЭ. «Эта традиция в регионе держится уже несколько лет, и 2025 год не стал исключением»,— рассказали Guide в областном департаменте образования и науки.

Лидером по подготовке стобалльников стала Физико-математическая школа в Тюмени, которая в 2025 году отметила 10 лет со дня создания: девять ее учеников взяли 100 баллов по одной из дисциплин ЕГЭ, один — по двум. В департаменте подчеркнули, что руководство учреждения собрало сильный преподавательский коллектив из учителей со всей страны и привлекло для углубленного изучения предметов ведущие компании и вузы субъекта: «Роснефть», «ЗапСибНефтехим» (СИБУР), «Газпромнефть» и ТюмГУ, ТИУ, ТГМУ. «Работают не просто профессионалы, а люди, искренне увлеченные делом. Индивидуальный подход, акцент на развитие исследовательских навыков, участие в олимпиадах и научных конференциях позволяют выпускникам успешно конкурировать с абитуриентами со всей страны»,— отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области к процессу обучения в школах привлекают сильные преподавательские коллективы, ведущие компании и вузы региона

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Учебное заведение спустя шесть лет после начала работы заняло 28-е место в рейтинге 100 лучших школ России по версии агентства «РАЭКС-Аналитика» и с 2024 года удерживает пятую позицию в перечне. «Каждый второй из более чем 460 учеников является победителем или призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, каждый шестой — призером или победителем заключительного этапа»,— добавили в департаменте.

Главный тренд последних лет в регионе — рост общего количества школьников. В сентябре за парты сели 253 тыс. учащихся: это на 32 тыс. больше, чем в 2020 году, и на 84 тыс. — чем в 2015-м. Александр Моор подчеркнул, что положительная динамика сохранится в «ближайшие четыре-пять лет», в связи с чем власти продумывают строительство новых учебных заведений. Только за 2025 год в регионе ввели три школы: в поселке Першино (на 60 мест), деревне Большой Карагай (60 мест), селе Казанское (150 мест) и образовательный комплекс в поселке Московский для 1,1 тыс. учеников и 350 воспитанников. Масштабный капитальный ремонт завершили во втором корпусе школы №22 Тюмени для 1,4 тыс. детей и Ишимской школе-интернате для 110 ребят.

«Продолжим работу по строительству новых образовательных учреждений в тех районах, где идет активная застройка и есть большой спрос на них»,— отметил глава Тюменской области на августовском общественно-педагогическом форуме.

Студентам добавили отраслей

Тюменская область является «студенческим» регионом. Только в профессиональных образовательных организациях на территории обучается 45 тыс. человек, в вузах — порядка 52,2 тыс. С 2023 года власти ведут перезагрузку трудового потенциала субъекта, в рамках которой открыли три кластера «Профессионалитета»: «Клиническая и профилактическая медицина», «Транспортная отрасль» и «Машиностроение». В 2026 году в Тюменской области намерены запустить три направления проекта в отраслях «Химия», «Сельское хозяйство» и «Строительство». «В регионе отмечается положительная динамика одного из ключевых показателей эффективности системы среднего профессионального образования — трудоустройство выпускников через год после выпуска возросло с 85% в 2023 году до 94% в 2025-м»,— пояснили в департаменте образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области общее число школьников увеличилось на 32 тыс. учащихся за пять лет, на 84 тыс. — за 10 лет.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В ведомстве подчеркнули, что в тюменских вузах и научных учреждениях исследованиями и разработками занимаются около 4 тыс. человек. «Доля исследователей в возрасте до 39 лет составляет 53%, что выше среднего показателя по России в 43,3%»,— добавили в департаменте. Значимую роль в этом сыграл Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр (ЗапСибНОЦ) мирового уровня, который объединяет 11 университетов, 15 научно-исследовательских институтов, 10 организаций реального сектора экономики и шесть институтов поддержки инноваций. «Развитие центра с 2019 года позволило сформировать отраслевую технологическую специализацию на биотехнологии, нефтегазовой отрасли, исследовании Арктики, нефтехимии и очертить контуры будущих заделов в технологическом инжиниринге, телемедицине и фармацевтике, новых материалах и строительстве, генетике и IT»,— пояснили в ведомстве.

Альма-матер приросла аграриями Развитие высшего образования Тюменской области началось с Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который в 2025 году отпраздновал свое 95-летие. Александр Моор отметил, что учреждение прошло путь от агропединститута до современного классического вуза и увеличило выпуск с 34 специалистов до более чем 3,5 тыс. кадров в год. «ТюмГУ всегда оставался кузницей кадров и драйвером роста. Освоение Севера, становление нефтегазовой отрасли, развитие педагогической школы — везде ощутим его вклад»,— отметил губернатор. Всего за 95 лет работы университет подготовил около 250 тыс. специалистов. В числе выпускников вуза — действующие губернаторы, федеральный министр и руководители крупнейших компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области вдвое увеличат число кластеров «Профессионалитета» в 2026 году

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор добавил, что «символичным подарком» к юбилею стал новый учебно-лабораторный корпус вуза на 3 тыс. студентов с 55 учебными и лекционными аудиториями, 15 компьютерными классами, семью студенческими коворкингами, концертным залом более чем на 500 мест, столовой на 240 мест и роботизированным гардеробом. В этом году ТюмГУ также присоединил к себе одно из крупнейших учебных заведений по подготовке кадров для сельскохозяйственной отрасли региона — Тюменский аграрный университет Северного Зауралья, в котором обучается порядка 4 тыс. студентов.

«Тюменские сельхозпредприятия уже сейчас активно используют передовые технологии, уверенно продвигаются по пути цифровизации, выходят на внешние рынки. Но в сфере взаимодействия между наукой и сельхозпроизводством есть серьезный потенциал для дальнейшего развития и роста. Мы намерены реализовать его вместе с ТюмГУ и аграрным бизнес-сообществом»,— подчеркнул губернатор.

Кампусу придали очертаний

Власти отмечают, что научно-технологическое развитие Тюменской области вновь ускорится после запуска Межуниверситетского кампуса в 2028 году. На площади в 15,6 га разместят четыре гостиницы для студентов и одну для научно-педагогических работников, учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс и конгресс-центр. «Кампус станет ключевой площадкой для реализации передовых образовательных и научных проектов, для притока иностранных студентов, организации мобильности студентов и преподавателей, а также передачи результатов научных исследований для их последующего трансфера и формирования сети наукоемких бизнесов»,— пояснили в департаменте образования и науки региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области введут первый объект Межуниверситетского кампуса в 2026 году

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В октябре Александр Моор сообщил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, что строительные работы идут по графику. По словам губернатора, первый объект кампуса будет введен в 2026 году. «Проект второго этапа, в рамках которого предстоит возвести еще девять объектов, направлен на государственную экспертизу. Строители уже приступили к подготовительным работам — прокладке временных дорог и сетей, разбивке осей зданий, устройству временных дорог, закупу свай и плит для дорожного покрытия»,— отметил глава региона. Партнерами проекта выступили крупнейшие нефтегазовые, фармацевтические, агротехнологические компании, которые уже вовлечены в формирование специализаций кампуса.

Василий Алексеев