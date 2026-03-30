ВРП Ставропольского края в 2025 году вырос на 4,3%

В 2025 году Ставропольский край завершил год с ростом валового регионального продукта (ВРП) на 4,3% до уровня свыше 1,7 трлн руб., что оказалось выше среднероссийского показателя на 2,1 процентного пункта. Об этом заявил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале, подчеркнув позицию края как лидера социальноэкономического развития в СевероКавказском федеральном округе.

По предварительным оценкам, индекс физического объема ВРП региона за 2025 год составил 103,1%, что также превышает общенациональный прогноз роста ВВП на 2,5%. В 2024 году объем ВРП Ставрополья был около 1,5 трлн руб., а в бюджетных и стратегических документах на 2025 год власти края планировали довести показатель до 1,7 трлн руб., что по факту было выполнено и даже превышено.

На рост ВРП региона больше всего влияет внутренний потребительский спрос: активность населения в покупке товаров и услуг стимулирует предприятия увеличивать выпуск, создавать новые рабочие места и повышать доходы. В Ставропольском крае это проявляется, в частности, в росте оборота розничной и оптовой торговли, а также в развитии сферы услуг, включая транспорт, медицину и туризм. Министерство экономического развития отмечает, что именно потребительский спрос стал ключевым фактором, который позволил краю не только выполнить план, но и опередить общероссийские темпы роста.

В крае действует более 100 предприятий пищевой промышленности, которые обеспечивают значительную долю регионального ВРП и повышают конкурентоспособность продукции на внутреннем рынке. За счет модернизации производств, роста инвестиций и усиления экспортной активности ставропольские предприятия вышли на новые рынки, включая страны Азии и Ближнего Востока, что дополнительно поддерживает рост ВРП и создает новые рабочие места.

Отдельное внимание чиновники уделяют борьбе с «теневой» экономикой, которая в 2025 году привела к проведениям около 4 тыс. рейдов по пресечению незаконной торговли. В результате должностные лица оформили свыше 3,4 тыс.протоколов об административных правонарушениях, переведя часть оборота из неформального сектора в официальный.

Это позволило увеличить поступления в бюджет, расширить налоговую базу и тем самым дополнительно стимулировать рост ВРП, поскольку легальные бизнесы лучше учтены в статистике и стимулируют развитие смежных отраслей. В 2026 году власти Ставрополья намерены усиливать такие мероприятия, чтобы продолжить сокращать долю неформальной экономики.

В структуре ВРП региона заметную долю занимают промышленность (свыше 20%), сельское хозяйство (более 12%), медицина (около 5,3%) и транспорт с туризмом в совокупности (около 8–9%).

