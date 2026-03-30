В Генштабе назвали сроки явки в военкомат после получения повестки

Срок явки призывника в военный комиссариат после получения повестки не должен превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных повесток. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По словам господина Бурдинского, принятые изменения направлены на исключение возможных негативных последствий для граждан при получении повестки. Он отметил, что призывники, как и раньше, будут отправляться к месту прохождения военной службы с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Осенняя призывная кампания прошлого года осуществлялась с применением реестра воинского учета. Призывникам были направлены повестки в письменной форме, которые дублировались в электронном виде. Уведомления о размещении повестки приходили гражданам и на портал «Госуслуги». В декабре министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году.