Белоусов подписал приказ о круглогодичном призыве на военную службу

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве граждан в армию в 2026 году и увольнении военнослужащих, срок службы которых истек. Документ опубликовала пресс-служба Минобороны.

Согласно приказу, граждан от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе, будут призывать в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Ранее призыв проводили дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 15 декабря. Фактическая отправка новобранцев в войска при этом останется двухэтапной и будет проходить весной и осенью.

Командующим войсками военных округов и военным комиссарам поручено совместно с местными органами власти провести призыв и отправить призывников к месту службы в установленные законом сроки. Приказ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву закончился.

Указ о круглогодичном призыве в армию 29 декабря подписал президент России Владимир Путин. В тот же день официально завершился осенний призыв, по которому новобранцами на службу отправили 135 тыс. человек.