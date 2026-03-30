В деле экс-депутата ЗСК Ковалюка о вымогательстве появилась вторая фигурантка

Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил ходатайство государственного обвинения и объединил в одно производство уголовное дело бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Михаила Ковалюка, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), и дело Румяны Тричевой, проходящей по той же статье. Об этом сообщили «Ъ-Новороссийск» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«В отношении нее дело поступило в суд позже. По ходатайству обвинения их объединили», — уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года Михаил Ковалюк, действуя в сговоре с группой лиц, требовал 500 млн руб. у наследника крупного новороссийского бизнесмена. По данным «Ъ», речь идет о семье покойного Александра Гуленко, владельца центрального рынка и других активов. Пять лет назад господин Гуленко умер, и между его сыновьями от разных браков возник спор о наследстве. Следствие утверждает, что Михаил Ковалюк пообещал одному из братьев Гуленко содействие.

Румяна Тричева, согласно данным из открытых источников, является матерью младшего наследника бизнеса семьи Гуленко.

По данным прокуратуры, для запугивания потерпевшего привлекались лица из криминальной среды (уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство). Кроме того, утверждает следствие, Михаил Ковалюк с октября 2017 по январь 2020 года похитил «путем злоупотребления доверием» более 2,6 млн руб., которые получил в качестве оплаты за объект недвижимости.

Михаила Ковалюка задержали в марте 2025 года силовиками во время передачи денег. На его имущество наложен арест. Фигурант находится в СИЗО, дело слушается в закрытом режиме.

Михаил Ковалюк был депутатом ЗСК третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год («Единая Россия»). Также, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром компаний «Строй Инвест», «Автолайн», совладельцем ООО «Кубаньбытхим» (выпускает бытовую химию под брендом «Матрешка») и других.

Наталья Решетняк