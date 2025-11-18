В Новороссийске экс-депутата будут судить за вымогательство 500 млн рублей

В суд передано дело в отношении 57-летнего жителя Новороссийска Михаила Ковалюка, которого обвиняют в вымогательстве у наследника умершего бизнесмена 500 млн руб., сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным «Ъ», в деле речь идет о семье Александра Гуленко, владельца множества активов в Новороссийске, в том числе центрального городского рынка. В 2020 году господин Гуленко умер, и между его сыновьями от разных браков Олегом и Яковом Гуленко возник спор о наследстве.

Следствие утверждает, что в спор о наследстве вмешался бизнесмен Михаил Ковалюк, который пообещал одному из братьев Гуленко юридическую помощь. С августа 2024 года по февраль 2025 года подозреваемый, действуя вместе с сообщниками из криминальной среды (уголовное дело в отношении них выделено в самостоятельное производство), под угрозой применения насилия потребовал от потерпевшего 500 млн руб. В феврале 2025 года Михаила Ковалюка арестовали.

Михаил Ковалюк был депутатом законодательного собрания Краснодарского края третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год («Единая Россия»).

Анна Перова, Краснодар