Доля автотуристов в Крыму достигла 76%

Автомобильный транспорт остается основным способом добраться до Крыма, заняв 76% в структуре турпотока. Как рассказали «Ъ-Кубань» в региональном министерстве курортов и туризма, через Крымский мост прибывает 61% гостей, еще 15% выбирают сухопутный маршрут через новые регионы. Железнодорожное сообщение используется лишь 24% путешественников.

В министерстве отмечают, что география поездок расширяется: Крым выбирают не только жители юга, но и туристы из центральной России. Транспортная доступность становится решающим фактором для семейных путешественников.

В сети «Алеан» подтверждают: направление на летний сезон выбирают преимущественно семьи, многие из которых приезжают на личном автомобиле. Лидеры по бронированию — Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, а также Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян связывает рост доли автотуристов с экономической целесообразностью. «Да, стоимость авиабилетов сдерживает спрос, но люди не отказываются от поездки — они пересаживаются на машины и едут в более доступные места отдыха. Большим семьям это экономически выгоднее»,— комментирует эксперт. Он также обращает внимание на сложность объективной оценки реального турпотока: если пассажиров самолетов и поездов можно учесть с высокой точностью, то автомобильный трафик фиксируется менее прозрачно. «Поэтому отдельные цифры могут выглядеть слабее фактической загрузки объектов размещения»,— отмечает господин Мкртчян.

Высокая нагрузка на Крымский мост, через который проезжает более 60% туристов, создает риски в пик сезона. Власти усиливают работу по обеспечению проезда, но инфраструктурные ограничения остаются.

Участники рынка полагают, что структура въезда в обозримой перспективе не изменится. Железная дорога не может конкурировать с автомобилем по гибкости и стоимости для больших групп, а авиатарифы остаются высокими. В Минкурортов Крыма прогнозируют сохранение турпотока на уровне прошлых лет, делая ставку на развитие придорожной инфраструктуры.

Мария Удовик