Три депутата зарегистрированы на праймериз ЕР в нижегородское заксобрание

По состоянию на 30 марта на праймериз в заксобрание Нижегородской области зарегистрированы три действующих депутата. Всего на сайте партийного голосования появилась информация о девяти кандидатах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Председатель комитета ЗС НО по экономике Игорь Норенков подал заявку по округу №13, депутат, заместитель гендиректора по внешним коммуникациям ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень — по округу №10.

Ранее на праймериз был зарегистрирован депутат Игорь Тюрин. Также о своем выдвижении сообщал председатель заксобрания Евгений Люлин, но на сайте праймериз данных о нем пока нет.

Депутату Гребню конкуренцию на праймериз составит советник директора по воспитательной работе школы №9 Мария Спиридонова (№10).

Также заявку в ЗС НО подал первый участник СВО — начальник отделения в Минобороны РФ Дмитрий Жариков (территориальная группа №1).

Главный редактор газеты «Новый путь» Шатковского округа Михаил Хрулев выдвинулся по территориальной группе №18. Как писал «Ъ-Приволжье», господин Хрулев может претендовать на мандат депутата и в текущем созыве в связи с досрочным сложением полномочий Андреем Мелиным, с которым они шли в одной группе на выборах в 2021 году.

В Госдуму по нижегородским округам и группам выдвинулись еще три кандидата, теперь их шесть. Среди них действующий депутат Артем Кавинов (выдвинулся по округу №135), главврач больницы №29 Юлия Гаревская (№134) и менеджер по продажам ООО «РАМ» Евгений Корнилов (по списку).

Добавим, в новых созывах и Госдумы, и заксобрания нумерация округов поменяется.

Ирина Швецова