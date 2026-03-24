Депутат нижегородского заксобрания Игорь Тюрин заявился на праймериз ЕР

Депутат заксобрания Нижегородской области, председатель комитета по АПК Игорь Тюрин первым из действующих депутатов-единороссов выдвинулся на праймериз «Единой России» в новый созыв. Он подал заявку по округу №14, указано на сайте партийного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В восьмом созыве нумерация части округов сдвинется из-за объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом. В текущем созыве территории будущего округа №14 относятся к округу №13, это Навашинский, Ардатовский, Богородский и Сосновский округа.

Также по состоянию на утро 24 марта на праймериз выдвинулся главный эксперт по информационной безопасности Степан Бабаев (территориальная группа №8). По округу №3 — завотделом библиотеки имени Фурманова Юлия Точилина; по округу №24 — директор ООО «ТехГаз-НН» Владимир Баринов.

На выборы в Госдуму по округам в Нижегородской области заявку на праймериз подал пока только один кандидат: гендиректор ООО «Балаклава-НН» Саит Умеров по округу №131 (Нижегородский). По списку — двое: инженер АО «Элинж-НН» Олег Зимин и начальник управления экономразвития администрации Шатковского округа Алексей Зырянов.

Как писал «Ъ-Приволжье», нумерация округов в Госдуму девятого созыва тоже поменяется относительно текущего.

Галина Шамберина