Спикер нижегородского заксобрания выдвинулся на праймериз по округу №12

Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подал заявку на праймериз «Единой России» в восьмой созыв регионального парламента. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин (справа) с журналистами и кошкой Ириской в исполкоме НРО «Единой России»

Председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин (справа) с журналистами и кошкой Ириской в исполкоме НРО «Единой России»

Как уточнили «Ъ-Приволжье» в партии, Евгений Люлин подал заявку по одномандатному округу №12. В текущий созыв господин Люлин избрался по округу №11 в Дзержинске, в новом созыве эта территория будет относиться к округу №12. На прошлых выборах он также выдвигался по партийному списку и шел вторым в общей части после губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Однако на кампанию 2026 года ЕР ввела ограничение: на партголосовании регионального и муниципального уровня одновременно и по округу, и по списку кандидат выдвигаться не может. Это правило изначально вводили и для Госдумы, но затем отменили.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее заявки на праймериз в заксобрание Нижегородской области подали еще четыре кандидата.

