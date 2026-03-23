В ЕР идут консультации о передаче депутатского мандата после ухода Андрея Мелина

Вакантный мандат в заксобрании Нижегородской области после ухода Андрея Мелина передадут одному из кандидатов по партийному списку «Единой России». Несмотря на то, что до выборов в новый созыв осталось менее полугода, по закону вакантное место должен заместить другой кандидат, пояснил «Ъ-Приволжье» руководитель фракции ЕР в региональном парламенте Алексей Антонов.

Он добавил, что пока по кандидатуре идут консультации.

Андрей Мелин шел на выборы вторым в региональной группе №17. Третий и последний в этой группе — директор Великовражской основной школы Михаил Хрулев. В случае его отказа мандат передадут другому претенденту из всего партсписка кандидатов, участвовавших в выборах депутатов заксобрания в 2021 году. Решение реготделение партии должно направить в избирком в течение 14 дней после выхода постановления о досрочном сложении депутатских полномочий Андреем Мелиным.

Как писал «Ъ-Приволжье», господин Мелин избран главой Починковского округа.

Ирина Швецова