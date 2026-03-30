В Ростовской области зафиксирован новый скачок продуктовой инфляции

Ростовстат зафиксировал новый скачок цен на ключевые продукты питания в донском регионе за неделю с 16 по 23 марта 2026 года.

Аналитики опубликовали свежие данные, которые показывают устойчивый рост стоимости свинины, мороженой рыбы, сливочного масла и цельного пастеризованного молока. Свинина подорожала на 2 руб. за килограмм и достигла средней цены 422,47 руб. — это максимум за последние три месяца наблюдений.

Мороженая неразделанная рыба прибавила почти 3 руб. за килограмм, ее средняя цена теперь составляет 328,12 руб., что на 2% выше уровня начала марта. Сливочное масло демонстрирует самый резкий рост: килограмм подорожал до 1087,58 руб., продолжая тенденцию с конца февраля, когда его цена уже подскочила до 1088 руб. Цельное пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% выросло почти на 1 рубль за литр и теперь стоит 95,19 руб., что отражает общее давление на молочную продукцию в области.

Этот мониторинг Ростовстат проводит еженедельно на основе данных из 52 городов и районов региона, собирая информацию о 47 товарах и 20 услугах. Эксперты связывают рост с несколькими факторами: производственные издержки производителей выросли на 7–10% из-за удорожания кормов и энергии, логистические расходы подскочили на фоне дефицита грузовиков и топлива, а валютные колебания рубля усилили импортозависимость отдельных категорий, таких как масло.

Ранее, 21 марта, Ростовстат уже отмечал, что по состоянию на 16 марта свинина оставалась одной из самых дешевых в Ростове по сравнению с регионом, но общий тренд роста сохраняется. К 26 марта цены продолжили ползти вверх: молоко достигло 96 руб. за литр, яйца — 111 руб. за десяток, масло подскочило до 1102 руб. за килограмм, сахар — до 62 руб. В сравнении с февралем динамика схожа: тогда мороженая рыба подорожала на 2 руб. до 321,36 руб., курица — до 221,32 руб.

В годовом разрезе мороженая рыба уже прибавила 15% с января 2025 года (с 273 до 313 руб.), что бьет по карману семей с низким доходом. Аналитики прогнозируют дальнейший рост на 3–5% к апрелю из-за сезонного спроса и засухи, повлиявшей на корма.

Станислав Маслаков