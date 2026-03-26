Пожары в порту Усть-Луга и промзоне в Киришском районе Ленобласти локализовали

В Ленинградской области локализовали возгорание в порту Усть-Луга и промзоне в Киришском районе, возникшие после атак беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Продолжается контролируемое выгорание нефтепродуктов в поврежденных емкостях. — указано в сообщении. — Угрозы распространения огня для близлежащих объектов и производств нет». На объекты направили мобильные лаборатории Госэконадзора.

Морской порт Усть-Луга подвергся атаке БПЛА в ночь на 25 марта. Киришская промзона — минувшей ночью. В городе Кириши находится нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ (ООО «ПО Киришинефтеоргсинтез», структура «Сургутнефтегаза»). НПЗ входит в число крупнейших в России, является единственным на северо-западе страны.