Порт Усть-Луга получил повреждения при налете БПЛА на Ленинградскую область

Ленинградская область подверглась налету беспилотников. Дроны нанесли «повреждения в порту Усть-Луга», сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Никто не пострадал, заявил глава области.

Других подробностей об атаке на порт господин Дрозденко не привел. Отражение удара продолжается, написал губернатор в Telegram.

Опасность удара БПЛА в регионе была объявлена около 2:40 мск. С тех пор силы ПВО сбили как минимум 27 беспилотников.

