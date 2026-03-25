Калининградский губернатор заявил о нормальной работе порта Усть-Луги

Грузы, предназначенные для Калининградской области, оформляются в порту Усть-Луги в Ленинградской области без задержек. Об этом заявил калининградский губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале.

«СМИ распространяют информацию о проблемах с отгрузкой и выгрузкой в порту Усть-Луги после атак украинских БПЛА. Оперативно связались с портом. Грузы, в том числе нефтепродукты, следующие в область, оформляются без задержек»,— написал господин Беспрозванных. Он добавил, что ситуация находится на контроле у калининградских властей.

Сегодня утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь силы ПВО сбили над регионом более полусотни БПЛА. В результате атаки в порту Усть-Луги произошел пожар. Данные о пострадавших не поступали.