В Ростовской области ввели желтый уровень опасности по БПЛА

Ростовская область утром 28 марта 2026 года вернулась к повышенной бдительности: власти объявили желтый уровень опасности по беспилотным летательным аппаратам.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мониторинговые каналы передали соответствующее уведомление около 11:30 по местному времени, спустя ровно четыре часа после отмены предыдущего режима угрозы атаки дронов. Губернатор Юрий Слюсарь ранее подтвердил, что минувшей ночью силы ПВО сбили один БПЛА и одну ракету в Чертковском и Шолоховском районах; по предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

Ночью на 28 марта противовоздушная оборона отразила комбинированную воздушную атаку: операторы зафиксировали и уничтожили угрозу над двумя приграничными районами, где риск наибольший из-за близости к зоне специальной военной операции. Слюсарь сообщил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув оперативность реакции. Утром власти отменили режим, но уже к 11:30 мониторинговые системы засекли новые БПЛА неподалеку от границ области — это и спровоцировало желтый уровень.

Желтый уровень означает обнаружение дронов в непосредственной близости, но без прямой угрозы удара по объектам или населению. Жителей просят сохранять спокойствие: не покидать дома без нужды, держаться подальше от окон и избегать открытых пространств. На данный момент ПВО держит ситуацию под контролем, а радиолокационные станции продолжают сканировать небо. Это не первый такой сигнал в марте: ранее, 26 марта, в области вводили и снимали беспилотную опасность за считанные часы, а 25 февраля желтый уровень действовал одновременно в Ростовской, Липецкой, Московской и других областях.

За ночь на 28 марта российские ПВО уничтожили десятки дронов самолетного типа над 12 регионами, включая Ростовскую область; общее число перехваченных БПЛА превысило 125 единиц.

Станислав Маслаков