Генштаб: осенью на срочную службу призвали 135 тысяч россиян

В прошлый осенний призыв на срочную военную службу в России призвали 135 тыс. человек. Задание, установленное указом президента РФ, выполнено в полном объеме, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях», — сообщил господин Цимлянский. Также он отметил организованность Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областей, Подмосковья и столицы.

Представитель Генштаба заверил, что все отслужившие положенный 12-месячный срок призывники будут своевременно уволены со службы. Вновь призванных не будут отправлять в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заверил он.