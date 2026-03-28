Генштаб пообещал не отправлять срочников в зону СВО

Российских призывников не будут направлять на службу в новые регионы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. От призыва при этом будут освобождены добровольцы, которые не менее полугода участвовали в СВО, а также те, кто проходил службу в ДНР и ЛНР.

«Призывники будут направлены для прохождения военной службы ... на территории РФ, за исключением территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал господин Цимлянский на брифинге.

Призывников будут доставлять к месту службы, как и прежде, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Представитель Генштаба напомнил, что теперь призыв проводится в течение всего календарного года.

«Если гражданин ... по каким-либо причинам не направлен для ее (службы) прохождения в текущий период, то он направляется для ее прохождения в следующий период отправок, — сказал господин Цимлянский. — Если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое решение подлежит отмене». Представитель Генштаба добавил, что такой подход позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.

В Генштабе напомнили, что теперь призывников оповещают с помощью электронных повесток, «информация об их направлении вносится в общедоступный реестр направленных, врученных, повесток». При неявке по повестке без уважительной причины в течение 20 дней применяются ограничительные меры.