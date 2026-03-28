Генштаб: отслуживших солдат-срочников своевременно уволят с военной службы

Военнослужащие по призыву будут своевременно уволены по истечении срока службы. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном грядущей призывной кампании.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены», - сказал господин Цимлянский. Он подчеркнул, что срок службы по призыву в России по-прежнему составляет 12 месяцев.

Представитель Генштаба подчеркнул, что призывников не будут отправлять на службу в новые регионы.