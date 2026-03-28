В ДТП в Ростовской области пострадали пятеро, включая подростков

Крупное ДТП с множеством пострадавших произошло на востоке Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водитель автомобиля ВАЗ-21140 2007 года рождения на улице Первомайской у дома №2 в селе Дубовское Дубовского района Ростовской области выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям. Автомобиль допустил неуправляемый занос, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Polo под управлением водителя 1996 года рождения.

В результате столкновения травмы получили пять человек. Водитель Volkswagen Polo попал в медицинское учреждение с травмами. Водитель ВАЗ-21140 и трое ее пассажиров — 2005, 2006 и 2007 годов рождения — получили повреждения различной степени тяжести. Бригада скорой медицинской помощи доставила всех четверых в больницу.

Волгодонские полицейские проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии. Они предварительно установили, что причиной выезда на встречную полосу стала чрезмерная скорость в условиях ночного движения по сельской улице. Госавтоинспекция Ростовской области подчеркивает риски несоблюдения скоростного режима: занос часто приводит к потере управления и тяжелым последствиям для всех участников движения.

Станислав Маслаков