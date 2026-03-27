На Дону ограничат движение грузовиков с 20 мая

В Ростовской области с 20 мая по 31 августа вводится ограничения движения тяжеловесного транспорта на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Как сказано в сообщении, летом движение грузовиков, нагрузка на ось которого превышает установленные на территории РФ нормы, будет разрешено только с 22:00 до 10:00.

«Ограничение вводится при дневной температуре воздуха выше 32°С, согласно данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,— уточняется в сообщении.

