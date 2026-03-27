С учредителя ростовской компании ООО «ДРСУ» взыскивают убытки в 73,9 млн рублей

С учредителя ростовского предприятия ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление» Константина Сибилева взыскивают убытки в размере 73,9 млн руб. С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Ростовской области обратился конкурсный управляющий ООО «ДРСУ». Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Процедуру наблюдения в отношении ООО «ДРСУ» ввели 15 апреля 2025 года. С заявлением о взыскании убытков и о принятии обеспечительных мер конкурсный управляющий направил 25 марта 2026 года.

Заявления суд принял, на движимое и недвижимое имущество ответчика в пределах 73,9 млн руб. наложили арест.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДРСУ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2016 году. Руководителем является Малик Байрамбеков (конкурсный управляющий), бенефициаром — Константин Сибилев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании в 2024 году составила 39,7 млн руб., а чистая прибыль — 371 тыс. руб.

Мария Хоперская