Имущество прачечного комбината на Дону продают за 45,9 млн рублей

Имущество предприятия-банкрота в Каменске-Шахтинском пытаются повторно продать на торгах. Речь идет о банно-прачечном комбинате МУП «БПК», в отношении которого в ноябре 2024 года ввели процедуру наблюдения. Информация об этом появилась на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Имущество банно-прачечного комбината пытаются продать в третий раз. Всего на аукционе представлены семь лотов общей начальной стоимостью в 45,9 млн руб. Первый лот — помещение площадью 629,9 кв.м. Его начальная стоимость — 8,2 млн руб. Два последующих — здания, площадь которых составляет 325,4 кв.м. и 163,9 кв.м. соответственно. Их продают за 4,5 млн руб. и 1,5 млн руб. Также с молотка могут уйти два автобуса ПАЗ 32053-70, 2010 года выпуска, начальной стоимостью по миллиону рублей каждый.

Среди выставленного на продажу имущества также числится земельный участок площадью 1762 кв.м. Его начальная цена — 7,2 млн руб. Однако, самым существенным лотом является здание площадью 1378,2 кв.м., начальная цена за которое — 22,6 млн руб.

Задаток по каждому лоту — 20%, цена снижается каждые три дня. Заявки принимаются с 30 марта по 13 мая.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «БПК» зарегистрировано в Каменске-Шахтинском в 1992 году. Компания осуществляет физкультурно-оздоровительной деятельность. Учредителем является городская администрация. Уставный капитал — 180 тыс. руб. Выручка от продажи в 2023 году составила 171 тыс. руб., а чистая прибыль предприятия в том же году составила 137 тыс. руб.

Мария Хоперская