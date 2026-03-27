Краснодарское МОАО «Седин» признано банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) международное открытое акционерное общество «Седин». Инициатором процесса выступила Федеральная налоговая служба России в лице ИФНС России №3 по Краснодару.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным истца, за МОАО «Седин» числится задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 2,3 млн руб., задолженность по уплате обязательных платежей в размере 1,7 млн руб. и 1,2 млн руб. штрафных санкций.

Рассмотрение отчета по итогам процедуры назначено на 17 сентября 2026 года. Конкурсным управляющим утвержден Рустем Кильдияров.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МОАО «Седин» зарегистрировано в 1990 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. У предприятия 15 дочерних компаний, гендиректор — Евгений Калмазов. Выручка за 2024 год составила 106 тыс. руб., убыток — 5,4 млн руб.

В девяностые годы МОАО «Седин» и еще 20 юрлиц стали собственниками имущества Станкостроительного завода в Краснодаре (завод им. Седина). В 2023 году по требованию Генпрокуратуры РФ имущество МОАО «Седин» — литейный цех и земельный участок на улице Захарова в Краснодаре — было обращено в пользу государства. Согласно решению суда, аренда и выкуп имущества госпредприятия нарушают публичные интересы в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сейчас на территории бывшего советского завода работает одно станкостроительное предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС).

Наталья Решетняк

