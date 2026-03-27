«Псковвтормет» намерено через арбитраж признать банкротом «Новоросметалл»

АО «Псковвтормет» уведомило о намерении подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Новоросметалл». Сообщение размещено в системе «СПАРК – Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компании ведут судебные споры с августа 2025 года. Тогда «Псковвтормет» обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о взыскании с «Новоросметалл» 134,8 млн руб. Стороны представили суду мировое соглашение.

В сентябре того же года псковская организация подала еще один иск — о взыскании 36,6 млн руб. задолженности и снова процесс закончился мировым соглашением.

16 января 2026 года Арбитражный суд Псковской области утвердил мировое соглашение между компаниями о взыскании 3,7 млн руб.

АО «Псковвтормет» зарегистрировано в 1993 году в городе Псков. Основной вид деятельности компании — заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов. Руководителем предприятия является Дмитрий Стечкевич. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 427 млн руб.

ООО «Новоросметалл» зарегистрировано в1996 году в Новороссийске. Основной вид деятельности компании — производство стали в слитках. Генеральный директор предприятия — Джемал Ахвледиани, бенефициар — Шалва Гибрадзе. Чистый убыток компании в 2024 году составил 358 млн руб.

Елена Турбина