«ОДК-Климов» отозвал часть иска к «Роствертолу» 76 млн рублей

Компания «ОДК-Климов» из Санкт-Петербурга (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) отказалась от части исковых требований к ПАО «Роствертол» на сумму 76 млн руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Согласно материалам дела, истец требовал взыскать с ответчика более 1,2 млрд руб. В эту сумму входили 900,8 млн руб. основного долга и 332,7 млн руб. неустойки. Пока шло судебное разбирательство «Роствертол» частично погасил задолженность, и истцу пришлось изменить требования.

Суд отклонил требование о взыскании 76,3 млн руб. и прекратил производство по делу. Однако остальные требования «ОДК-Климов» остаются в силе. Компания по-прежнему требует от ростовского предприятия 824,5 млн руб. основного долга, а также 332,7 млн руб. неустойки. Кроме того, истец настаивает на ежедневном начислении пени до полного погашения задолженности.

По данным портала Kartoteka.ru, АО «Роствертол» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1992 году. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющей компанией является АО «Вертолеты России».

Наталья Белоштейн