Пассажира рейса Минводы — Москва приговорили к двум годам за фейк о бомбе
Суд признал пассажира авиарейса Минводы — Москва виновным в заведомо ложном сообщении о бомбе в сумке. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.
Установлено, что в августе 2025 года подсудимый, находясь на борту самолета, сообщил бортпроводнику, что в его сумке находится взрывное устройство. Проверка факт не подтвердила.
Приговор не вступил в силу.