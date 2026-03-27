Пассажира рейса Минводы — Москва приговорили к двум годам за фейк о бомбе

Суд признал пассажира авиарейса Минводы — Москва виновным в заведомо ложном сообщении о бомбе в сумке. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Установлено, что в августе 2025 года подсудимый, находясь на борту самолета, сообщил бортпроводнику, что в его сумке находится взрывное устройство. Проверка факт не подтвердила.

Приговор не вступил в силу.

