На Дону к 20 годам приговорили жителя Ставрополя за попытки отравить военных

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима приговорил 24-летнего жителя Ставрополя за попытки отравить военных. Он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в теросообществе (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), в склонении лица к совершению преступления (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и публичные призывы к эстетизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Установлено, что работая в кофейне в Ставрополе с апреля 2023 года по август 2024 года подсудимый неоднократно пытался подсыпать яд в напитки военнослужащих.

«Кроме того, фигурант собрал и передал своим зарубежным кураторам сведения о местоположении войсковых частей и административных объектов в столице региона, пытался вовлечь двух своих знакомых в совершение преступлений террористической направленности», — добавили в прокуратуре.

Еще подсудимый в одной из соцсетей разместил комментарий с публичными призывами к экстремизму. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

Наталья Белоштейн