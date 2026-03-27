В центре Ростова временно ограничат парковку из-за съемок фильма

В центре Ростова-на-Дону ограничат остановку и стоянку транспорта для съемок фильма. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения вводятся исключительно для парковки автомобилей на время проведения съемочного процесса художественного фильма. Движение транспорта и пешеходов не изменится, отметили в администрации.

Запреты начнут действовать 13 апреля с 11:30 до 18:00 в переулке Крыловском и на улице Станиславского. 16 апреля с 15:45 до 23:00 ограничения затронут проспект Чехова и прилегающие участки до улиц Седова и Красных Зорь.

Наиболее продолжительные съемки запланированы на 17 апреля — с 11:00 до 23:59 парковка будет недоступна на улицах Ульяновской и Тургеневской.

Ограничения 19 апреля продлятся в три этапа: утром на Большой Садовой, днем на Театральной площади у парковки за Стелой, после обеда — на улице Станиславского. Уже 20 апреля с 10:30 до 22:30 запретят парковку на участке от Большой Садовой до Театрального проспекта, на Театральной площади, в переулках Чувашском и Грибоедовском, а также на улице Портовой.

Завершающий этап киносъемок пройдет 22-24 апреля в переулке Семашко и на улице Седова.

