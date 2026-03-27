Иски не пробили броню

Арбитражный суд Ростовской области отказал структуре Министерства внутренних дел во взыскании 54,6 млн руб. с московского ООО «Промышленно-инвестиционная компания производителей бронированных автомобилей» (ПИК ПБА). Истец посчитал цену за товар завышенной и потребовал вернуть деньги. Суд полностью отказал в удовлетворении иска, сославшись на истечение сроков давности и нехватку доказательств.



Федеральное казенное учреждение «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел России» не смогло добиться взыскания 54,6 млн руб. с московского производителя бронированных автомобилей. Соответствующие материалы опубликованы в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Структура МВД в 2022 году заключила с ООО «Промышленно-инвестиционная компания производителей бронированных автомобилей» (ПИК ПБА) три контракта на поставку подвижных узлов связи робототехнического комплекса на базе ПУС-М: на сумму 91,6 млн руб. от июня 2022 года, 126 млн руб. от августа 2022 года и 119 млн руб. от ноября того же года.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО Компания «ПИК ПБА» работает с 1993 года и зарегистрирована в Москве. Организация специализируется на производстве автомобилей специального назначения. Компания не имеет филиалов или представительств, ее деятельность сосредоточена в столице России. В 2024 году выручка компании составила 11,2 млн руб., что на 89% ниже уровня 2023 года. При этом компания завершила год с убытком в 15,5 млн руб., тогда как в предыдущие два года деятельность была прибыльной.

Юридическая активность ООО Компания «ПИК ПБА» включает 22 арбитражных дела на общую сумму около 152 млн руб. Большинство споров завершено, при этом компания преимущественно выступала в роли ответчика по делам, связанным с неисполнением обязательств.

Комплексы были приняты и оплачены в полном объеме, однако аудиторская проверка МВД в октябре 2024 года выявила завышение предложенной подрядчиком цены. Так, по первому контракту стоимость недопоставленного имущества составила 15,4 млн руб. при цене за единицу 7,7 млн руб. По второму договору ущерб достиг 23,1 млн руб. Третий контракт принес убыток в размере 16,1 млн руб.

В суде представители МВД ссылались на пункт контрактов, согласно которому поставщик несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев в разговоре с «Ъ-Ростов» отмечает, что этот спор наглядно демонстрирует: внутренние аудиторские проверки госорганов не могут подменять установленные законом и контрактом процедуры технической приемки оборонной продукции. «Сколь бы значимыми ни казались выводы внутреннего аудита, юридически они не имеют силы там, где закон и договор требуют специального контрольного документа, составленного с участием всех заинтересованных сторон»,— сказал эксперт.

Ответчик в суде указал, что товар поставлен в комплектации, соответствующей техническим условиям и договорам. Также он отметил нарушение истцом установленных контрактами сроков для предъявления претензий по качеству и комплектности продукции.

В решении суда уточняется, что истец имел право обжаловать результаты выполнения контрактов в течение года после их исполнения, то есть до июня 2024 года, а также три года с момента, когда узнал о нарушении своих прав. Как установил суд, срок исковой давности при рассмотрении требований по государственным контрактам уже нарушен.

Истец направил претензии ответчику в мае 2025 года, однако получил отказы в их удовлетворении. Тем самым истец просрочил исковые требования по двум контрактом, отчет по которым начался с 15 августа и 26 сентября 2022 года.

Поскольку с момента направления претензии до получения ответа прошло более 30 дней, срок исковой давности прервался до 12 июня 2022 года.

Окончательное истечение наступило для требований по контракту 15 сентября 2025 года и 26 октября 2025 года. Истец подал иск в суд 17 ноября 2025 года. Суд также установил, что ведомство не представило достаточных доказательств наличия неосновательного обогащения.

«Судя по решению суда, обращение МВД действительно было юридически слабым сразу по нескольким самостоятельным основаниям, что и привело к отказу в иске. Если смотреть из основного аргумента МВД, то иск отклонили из-за пропуска срока исковой давности по двум из трех контрактов. Направление претензии в мае 2025 года технически прервало течение давности, но лишь на период ожидания ответа, что не позволило полностью восстановить пропущенный срок для обращения в суд. Это классическая ошибка: претензионное взаимодействие было инициировано слишком поздно, когда срок давности уже находился на исходе или истек. Другое основание отказа — нарушение контрактных сроков предъявления претензий по качеству и комплектности. Пункт 5.2 контрактов устанавливал гарантийный срок в 12 месяцев с даты подписания приемного документа. Это означало, что претензии могли быть заявлены не позднее августа 2023 года по первому контракту, и, соответственно, далее — сентября 2023 года по второму и июня 2024 года по третьему. Фактически требования направлены в мае 2025 года — с опозданием от полугода до почти двух лет. Суд обоснованно констатировал, что истец пропустил гарантийный срок для предъявления претензий, что лишает его права ссылаться на несоответствие товара»,— заключил Александр Терентьев.

Константин Соловьев