Власти Дона отказались от штрафстоянок для судов из-за их стоимости

В Ростовской области власти отказались от строительства штрафные стоянки для судов в 2026 году по причине отсутствия средств на это. На выполнение проекта необходимо 200 в млн руб. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Юг сообщила замгубернатора-министра транспорта региона Алена Беликова

Министр отметила, что региональные власти взаимодействуют с транспортной прокуратурой и полицией по данному вопросу. Однако на данный момент не могут назвать конкретных сроков его решения.

По информации госпожи Беликовой объемы работы при обустройстве штрафстоянок для судов значительно больше, чем в случае с автомобильными стоянками. Необходимо заниматься хранением, изъятием, транспортировкой и подъемом судов. Коммерческая составляющая практически отсутствует, поэтому реализация проекта полностью финансируется из бюджета.

