WSJ: Пентагон обсуждает переброску еще 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность переброски дополнительных сил на Ближний Восток, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Командование обсуждает эти планы, даже несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Тегераном.

Эти силы, которые, вероятно, будут включать до 10 тыс. военнослужащих и бронетехнику, присоединятся к примерно 5 тыс. морским пехотинцам и десантникам 82-й воздушно-десантной дивизии, ранее направленным в регион. «Как мы уже говорили, в распоряжении президента Трампа всегда имеются все военные варианты»,— заявила газете заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Пока неясно, куда именно направятся войска. WSJ предполагает, что они будут дислоцированы недалеко от границы Ирана и острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.

По данным журналиста WSJ Алекса Уорда, США уже запланировали наземную операцию американских войск в Иране. Он заявил, что участие пехоты может начаться уже в ближайшее время.