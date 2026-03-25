NYT: США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны

США через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Неизвестно, примет ли его Тегеран в качестве основы для переговоров.

По словам собеседников газеты, в общих чертах план Вашингтона касается иранской программы баллистических ракет, ядерной программы страны и вопросов морского судоходства.

Как уточняет издание, ключевым посредником между США и Ираном стал командующий сухопутными войсками Пакистана Сайед Асим Мунир. По словам источников, недавно он обратился к руководству Корпуса стражей исламской революции Ирана с предложением о проведении переговоров между Тегераном и Вашингтоном в Пакистане.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной. После этого он объявил о пятидневном моратории на удары по энергообъектам. Власти Ирана заявляли, что Тегеран не принимал предложение о переговорах.

