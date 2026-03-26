Трамп заявил о разочаровании в поддержке НАТО в войне против Ирана

Атака Соединенных Штатов на Иран была проверкой для НАТО на поддержку Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что разочарован реакцией других членов альянса.

«Я скажу это публично. Мы очень разочарованы НАТО, потому что НАТО абсолютно ничего не сделало»,— заявил Дональд Трамп на заседании кабинета министров (цитата по AFP). Отдельно он раскритиковал Великобританию, заявив, что она предложила направить авианосцы слишком поздно. Президент назвал британские корабли «игрушками» по сравнению с американскими аналогами.

На заседании спецпосланник президента США Стив Уиткофф впервые подтвердил, что Вашингтон направил Ирану через посредника в Пакистане список из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Ранее о нем писали The New York Times и Axios. Господин Уиткофф заявил, что есть признаки, указывающие, что Тегеран готов заключить сделку. «Посмотрим, к чему это приведет, и сможем ли мы убедить Иран, что это переломный момент…»,— сказал он.

Власти Ирана официально отрицают ведение каких-либо переговоров с американской стороной. При этом Дональд Трамп сегодня заявил, что Тегеран в качестве «подарка» для США разрешил пройти по Ормузскому проливу 10 нефтяным танкерам. По словам президента, иранская сторона таким образом хотела показать серьезность своих намерений в вопросе переговоров о прекращении войны.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран направил США ответ на план из 15 пунктов. По данным Reuters, в Тегеране при этом считают предложенные американской стороной условия несправедливыми.