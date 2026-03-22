ККТ все не так

Как стало известно “Ъ”, в понедельник, 23 марта, правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит законопроект о дальнейшем усилении контроля за использованием контрольно-кассовой техники (ККТ), подготовленный в рамках плана по обелению экономики. Среди предложений — создание реестра систематических нарушителей, попадание в который будет грозить запретом на аренду помещений в крупных торговых центрах. Также до исключения из реестра будет запрещена и онлайн-торговля — несоблюдение этого требования может обернуться блокировкой сайта продавца. Планируется и более тщательно следить за полнотой учета выручки, полученной в безналичной форме,— для предотвращения уклонения от налогов.

После принятия изменений по работе с ККТ уклоняющимся от применения онлайн-касс будет не до смеха

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) 23 марта, по данным “Ъ”, рассмотрит проект изменений в закон о ККТ, нацеленный на усиление контроля за применением онлайн-касс,— документ разработан Минфином в рамках плана по обелению экономики.

План нацелен на снижение теневого сектора примерно на 1,5 процентного пункта за три года (сейчас около 10–12% ВВП).

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует внесение в Госдуму инициатив в рамках плана по обелению, подтвердили “Ъ” готовность документа к рассмотрению на КЗД. Отметим, в этих же целях уже был подготовлен законопроект о резком повышении штрафов за неприменение ККТ (см. “Ъ” от 12 февраля).

Законопроект предусматривает создание реестра систематических нарушителей, вести его будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Попадать в него будут те, кто целенаправленно уходит от применения онлайн-касс — после как минимум двух за год случаев привлечения к ответственности за отсутствие ККТ.

При наличии кассы — если число привлечений к ответственности за год за неприменение ККТ составляет от 20% количества единиц ККТ, зарегистрированных на ИП или юрлицо (но не менее двух). «Выйти» из реестра бизнес сможет, если в течение трех месяцев не допустит новых нарушений.

Нахождение в реестре накладывает некоторые запреты, например на осуществление продажи товаров через интернет, при их несоблюдении сайты продавцов будут блокироваться во внесудебном порядке. Также систематические нарушители не смогут арендовать помещения в объектах массовой торговли — речь идет о крупных торговых центрах площадью от 3 тыс. кв. м с минимум десятком арендаторов.

На собственников таких объектов законопроект возлагает обязанность проверять наличие у арендаторов зарегистрированной ККТ и отсутствие их в реестре, в противном случае придется расторгнуть договор аренды. Такой механизм «контроля» за наличием ККТ у арендаторов вводится по аналогии с уже действующим на рынках — сейчас, отмечают авторы проекта, рынки пытаются уйти от таких требований, определяя себя как торговые комплексы.

Планируется и более тщательно следить за учетом выручки, полученной при расчетах с покупателями в безналичной форме. Сейчас выручка при безналичных расчетах может не фиксироваться на кассе, а полученный доход — не декларироваться.

По данным ЦБ за 2024 год, отмечается в пояснительной записке, разрыв между объемом выручки по безналичным расчетам (карты и СБП) и отраженной в чеках информацией составил почти 4,5 трлн руб., выборочный анализ показал, что около трети этой суммы не декларируется.

В связи с этим планируется обязать банки передавать в ФНС информацию о расчетах покупателя с ИП или юрлицами, совершенных в безналичном порядке, а самим покупателям — кассовые чеки, получаемые от налоговой. В самом кассовом чеке должен отражаться идентификатор безналичной оплаты. Как отмечается в пояснительной записке, такой подход может обеспечить около 100 млрд руб. налоговых поступлений за три года.

В Минфине “Ъ” пояснили, что в 2024–2025 годах выявлена значительная доля нарушений при применении ККТ, по результатам были выработаны решения, которые вошли в план по обелению экономики.

Меры, считают в ведомстве, будут способствовать повышению «кассовой дисциплины», устранению несправедливой конкуренции с налогоплательщиками, нарушающими правила применения ККТ. «Добросовестный бизнес положения документа не затрагивают»,— подчеркивают в ведомстве.

Законопроект, полагает гендиректор юркомпании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, может привести к тому, что безналичную выручку станет почти невозможно скрыть, а теневые точки в крупных торговых объектах исчезнут.

Старший юрисконсульт юрфирмы Jingsh Иван Федоров добавляет, что добросовестному бизнесу это даст более равные условия конкуренции — тем, кто системно работает без ККТ или занижает выручку, станет сложнее сохранять преимущества за счет ухода в тень. Однако, предупреждает Анна Барабаш, есть риск, что часть малого бизнеса может предпочесть «статус самозанятого или чистый кэш».

По словам завкафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве Дмитрия Ряховского, законопроект «не революционный» и донастраивает существующие процессы.

Наиболее чувствительными выглядят, считает Иван Федоров, положения о реестре нарушителей. «Если критерии включения в реестр и порядок исключения из него не будут работать аккуратно и быстро, есть риск, что под давление попадут не только недобросовестные участники рынка, но и обычный бизнес, например, при спорных эпизодах привлечения к ответственности»,— говорит он. По мнению Дмитрия Ряховского, стоит предусмотреть доступность такого реестра и для потребителей.

Евгения Крючкова