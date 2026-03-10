Сегодня налоги, послезавтра импорт

Законопроекты Минфина о создании в РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) из плана по обелению экономики ускоренно доведены аппаратом правительства до рассмотрения на комиссии по законопроектной деятельности. При запуске системы импортеры должны будут декларировать в ней все ввозимые из ЕАЭС грузы минимум за два дня до пересечения границы и вносить обеспечение уплаты НДС и акцизов. Скорость оформления СПОТ — прямое требование президента; механизмы обхода бюрократических процедур для этого отработаны офисом вице-премьера Дмитрия Григоренко при противодействии санкциям. Проект СПОТ, однако, может вызвать споры и торговые противоречия со странами Евразийского союза. В Белом доме, впрочем, риски неравной конкуренции в РФ налогоплательщиков и «налоговых уклонистов» оценивают выше — и намерены воспользоваться политической волей, чтобы их снять.

Как стало известно “Ъ”, комиссия правительства по законопроектной деятельности 10 марта готова рассмотреть два документа, подготовленных ФНС и Минфином,— это проект ФЗ о создании в РФ национальной системы подтверждения ожидания товаров и корреспондирующие поправки к Налоговому кодексу. Обсуждение будущей системы идет с осени 2025 года и было ускорено в декабре по требованию Владимира Путина, обособившего задачу правительства по обелению экономики РФ как «системную и важную». Куратором реализации плана по обелению экономики является глава аппарата, вице-премьер Дмитрий Григоренко, контролирующий в том числе работу Минфина и цифровизацию госуправления,— ранее в рамках «обеления» чиновник инициировал введение лицензирования табака и регулирования маркетплейсов, а также занимался доработкой ГИС маркировки товаров ради прозрачности внутреннего рынка.

Законопроекты о СПОТ затронут товары, пересекающие границу РФ с Белоруссией и Казахстаном. Импортер обязан будет информировать о будущей поставке минимум за двое суток, формируя в СПОТ так называемый документ о предстоящей поставке (ДОПП), и сообщать данные о себе и поставщике, коды ТН ВЭД, количество и стоимость товаров в поставке, а также вносить на счет оператора системы обеспечение уплаты косвенных налогов (НДС и акциза), рассчитанных по этим данным. После взимания необходимых платежей остаток будет возвращаться на единый налоговый счет заявителя в ФНС.

После оплаты и проверки импортер получит QR-код, который необходимо будет предъявлять сотрудникам ФТС после пересечения границы для «выборочного контроля» — если ссылка по коду «рабочая», проверять будут соответствие указанных в ней данных данным перевозочных документов; при их несоответствии, а также в отсутствие кода или при его недействительном статусе ФТС груз в РФ не пропустит — перевозчик получит предписание покинуть территорию России в течение максимум трех часов. СПОТ при этом затронет любые автоперевозки и товары (кроме наличных денег, нефти, электроэнергии и т. п., правительство сможет вводить и другие исключения) и может быть распространена на любые другие виды ввоза.

Избавить от уплаты обеспечения предлагается крупнейших налогоплательщиков и компании, находящиеся под налоговым мониторингом (все необходимые данные об их операциях ФНС видит), уполномоченных экономических операторов, а также «безналоговый» импорт электронной торговли (п. 6 ст. 72 договора о ЕАЭС) и ввоз товаров в режиме лизинга и таможенного транзита.

Отметим, хотя содержательно проект не изменился (о первой его версии писали «Ведомости»), в пакете документов, подготовленных к КЗД, явно заметна реализация опыта правительства по ускоренному межведомственному согласованию критически важных инициатив, сформированного аппаратом Белого дома в пандемию и при противодействии санкциям (см. “Ъ” от 1 марта, 5 декабря 2022 года и 27 марта 2023 года).

В частности, проект СПОТ поправками к ч. 5 ст. 2 закона о контроле и надзоре (248-ФЗ) выводит сам себя из сферы его действия, что снимает ограничения на сроки его вступления в силу. Собеседники “Ъ” настаивают на том, что «СПОТ — это не новый вид контрольно-надзорной деятельности; чтобы это явно обозначить, данная система выводится из-под действия 248-ФЗ», но тут же отмечают, что «контроль будет разделен между ФНС и контролирующим органом (ФТС.— “Ъ”)».

Также проект, очевидно затрагивающий бизнес, не публиковался для оценки регулирующего воздействия (ОРВ; за нее отвечает Минэкономики, согласовавшее документ). Впрочем, неформально СПОТ с компаниями аппарат Белого дома все же обсудил: проекты поддержаны ТПП, АКИТ, АКОРТ, маркетплейсами и «Опорой России». Мотивация отказа от формальной ОРВ любопытна: в Минфине настаивают на том, что выравнивание конкуренции между плательщиками косвенных налогов и «уклонистами» полезно для всех. Знакомые с обсуждением проекта собеседники “Ъ” поясняют: «СПОТ — это инструмент создания равных конкурентных условий ведения бизнеса, связанного с ввозом товара из-за рубежа, а процедурой ОРВ, очевидно, мог воспользоваться не самый добросовестный бизнес для затягивания сроков внедрения СПОТ, ориентированной на пресечение безналогового ввоза товаров через границы, где отсутствуют эффективные меры контроля».

Напомним, меры контроля потоков импорта были намеренно ослаблены властями РФ в 2022 году для предотвращения дефицита, но после перестройки логистики ВЭД послабления сворачиваются. Момент для «закрытия» безналогового ввоза при этом выбран «расширенным Минфином» тонко: на фоне дефицитного бюджета (5,7 трлн руб. в 2025 году) и при постепенно снижающейся инфляции работа СПОТ обещает прямые дополнительные поступления в 150 млрд руб. в год и выступает протекционистской мерой для поддержки запуска внутренних производств.

Есть, однако, внешние обстоятельства: проект о СПОТ де-факто вводит внутренний налогово-таможенный контроль на границах РФ, упраздненный при создании Евразийского союза и по жесткости даже превышающий требования к ввозу товаров в сам ЕАЭС. Нормы СПОТ будут расценены в ЕЭК как барьер на внутреннем рынке союза — и оспорены, говорят собеседники “Ъ”, знакомые с обсуждением проекта союзными властями. Более того, возможно и введение «зеркальных» мер, например, Казахстаном: протесты союзников уже вызывают даже в меньшей степени искажающие договоренности в ЕАЭС меры по «обелению» сертификации ввозимых в РФ товаров (см. текст рядом). Так, на межправсовете союза (см. “Ъ” от 12 декабря 2025 года) из-за них не был подписан целый ряд интеграционных договоренностей — обсуждение, как требующее политических решений, в итоге было вынесено на президентский уровень. Впрочем, даже если создание СПОТ не устоит в ЕАЭС, на рассмотрение спора может уйти продолжительное время, за которое ФНС и ФТС успеют в достаточной степени расчистить рынок импорта.

Налоговики при этом концентрируют внимание на технологичности системы — она в минимальной степени будет «тормозить» поток легальных грузов. В аппарате Дмитрия Григоренко подтвердили, что СПОТ уже настраивается к тестовому запуску, идет тестирование ПО. По планам правительства с 1 апреля до 1 июля, когда должна заработать система законопроектов, СПОТ будет работать в тестовом режиме (ДОПП и QR-коды проверять будут, но без уплаты обеспечительных платежей). По итогам теста, вероятно, в проекты Минфина могут быть внесены поправки к их второму чтению.

Олег Сапожков