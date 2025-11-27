Банкротствам обновили реформу

Минэкономики смягчило подход к реформе института банкротств. Ведомство предлагает сохранить действующие процедуры, внедрив новые — реструктуризацию долгов и механизм досудебной санации должника. Такого же подхода Минэкономики придерживается и в части продаж имущества несостоятельных компаний, предлагая сохранить и «классические» торги, и торги-«качели». Подобная вариативность может быть результатом компромисса и попыткой в неопределенной экономической ситуации обеспечить полноту инструментария для выхода компаний из кризиса или быстрого возвращения активов в оборот.

Новый этап доработки законопроекта о реформе института банкротства, зависшего в Госдуме с 2021 года, Минэкономики анонсировало в начале года. Проект предусматривает масштабные правки для повышения шансов должников на восстановление платежеспособности, но вызвал серьезную критику. Отметим, «перезагрузка» института банкротства уже называлась одной из структурных реформ — в условиях неопределенной экономической ситуации это необходимо для возможности выхода компаний из кризиса или быстрого вовлечения в оборот активов проблемных предприятий.

На протяжении этого года, сообщил 27 ноября первый замглавы ведомства Максим Колесников на форуме «Банкротства. Новая реальность» (организаторы — «Интерфакс» и «Федресурс»), шел поиск компромиссов — и «сейчас выкристаллизовывается некая этапность изменений», прежде всего в реабилитационных процедурах. Ведомство планирует внедрить механизм «добанкротной» или досудебной санации. Как пояснил Максим Колесников, на практике кредиторы и так могут в досудебном порядке договориться о реструктуризации долга, но остается риск оспаривания такой сделки, если банкротства избежать не удастся, и возможности подачи заявления о банкротстве кредитором, заключившим соглашение, или навязывания условий санации несогласным кредиторам.

Снизить эти риски планируется, в частности, созданием возможности «принуждения» несогласных кредиторов к участию в санации через суд.

Подход к реформе и в целом утратил радикальность. Так, планируется сохранить в законе процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления, ранее их должна была заменить одна — реструктуризация долгов. Теперь, по словам господина Колесникова, новая процедура к ним просто добавится, чтобы обеспечить «адаптивные варианты управления должником» (например, образование двух органов управления — от должника и от кредиторов).

Схожий подход ведомство выбрало и в части торгов банкротным имуществом. Законопроект предусматривал замену «классических» торгов (дважды на повышение и лишь затем на понижение, они часто признаются несостоявшимися) торгами-«качелями» (повышение-понижение-повышение цены в рамках одних торгов). Теперь сохранят оба варианта, оставив выбор кредиторам. В рамках конкурсного производства планируется ограничить срок убыточной работы компаний-банкротов годом (если деятельность продолжается, убытки от нее должны возместить кредиторы, принявшие такое решение, пояснил Максим Колесников — сейчас конкурсное производство часто затягивается, в том числе «не по добросовестным мотивам», и наращиваются долги).

«Изначально предполагался радикальный слом процедурной архитектуры — сейчас подход существенно смягчен и выглядит более перспективно»,— говорит руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков: создание «многовариантной матрицы процедур» позволит тонко подходить к работе с проблемными активами и не доводить до банкротства там, где возможно урегулирование долгов. Предложения о добанкротной санации и вариативности управления должником «в идеальном мире» должны способствовать компромиссу между должником и кредиторами, говорит глава группы по банкротству юрфирмы VEGAS LEX Валерия Тихонова, но востребованность и эффективность этих процедур оценить сложно — все участники слишком привыкли к банкротству как к «войне всех против всех».

Застарелой проблемой, по словам советника юрфирмы МЭФ LEGAL Станислава Соболева, является и формат торгов — вариант торгов-«качелей» мог бы учесть интересы как лиц, готовых купить актив по высокой цене, так и настроенных на дисконт. Как добавляет партнер корпоративной практики адвокатского бюро «Вертикаль» Наталья Колерова, новая модель торгов позволит быстрее на три-шесть месяцев возвращать имущество в оборот. Ограничение же срока убыточной деятельности должника, по словам Валерии Тихоновой, вызывает двоякое отношение — мера разумная, но обстоятельства бывают разными.

Евгения Крючкова