Российскому продлили срок годности

Производители получили возможность реже проходить сложную процедуру внесения своих товаров в реестр российской промышленной продукции. Срок действия записи в этом перечне, которая дает компаниям право на участие в госзакупках и на разные формы господдержки, постановлением правительства продлен с трех до пяти лет. Чиновники объясняют это решение желанием упростить жизнь бизнесу и сократить его административные издержки. Деловые объединения нововведение поддерживают, отмечая при этом, что государству придется тщательнее контролировать актуальность данных в реестре. В Минпромторге ранее указывали на случаи недобросовестного использования записи о «российскости» продукции: получив ее, некоторые предприятия поставляли при госзакупках объемы, превышающие их производственные мощности.

Белый дом с трех до пяти лет продлил срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, которая подтверждает отечественное происхождение товаров. Соответствующее постановление в пятницу, 8 августа, опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что мера вызвана намерением властей сократить финансовые и административные издержки предприятий на регулярное переоформление документации для внесения в реестр российской промышленной продукции (подсчитано, что за последние пять лет эти траты в общей сложности составили 53 млн руб.). Поясним, что наличие записи об отечественном происхождении товаров не является обязательным, но оно необходимо для участия компаний в госзакупках, поскольку перед госзаказчиками поставлена задача повысить процент приобретаемой российской продукции в рамках политики импортозамещения. Кроме того, компании из реестра имеют доступ к различным мерам господдержки.

Как объяснили «Ъ» в Минпромторге, продление действия реестровой записи до пяти лет обусловлено положительным опытом от установления трехлетнего срока в 2022 году — практика обеспечила прозрачность во взаимодействии производителей, заказчиков и госорганов.

Представители бизнеса приветствуют решение правительства, поскольку оно устраняет избыточное регулирование.

«Получение реестровой записи требует прохождения достаточно долгой и затратной процедуры, которая в зависимости от продукта может занимать от трех до шести месяцев,— пояснил “Ъ” руководитель комитета по промышленности "ОПОРЫ России" Максим Третьяков.— Она включает подготовку большого объема документов, проведение выездной экспертизы производства силами региональной торгово-промышленной палаты. Соответственно, продление срока действия реестровой записи сберегает время, деньги и нервы заявителя, что является однозначно позитивным шагом правительства навстречу бизнесу».

Член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин согласен, что «увеличение срока позволит бизнесу, особенно среднему, сфокусироваться на развитии производства, а не на соблюдении формальных процедур». При этом он отмечает, что теперь регуляторам придется акцентировать большее внимание на обеспечении актуальности данных в реестре.

Речь в том числе может идти о проблеме подмены товаров российского производства зарубежными.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщал о случаях значительного расхождения в объемах закупаемой и реально производимой предприятием продукции. «Компания проходит процедуру подтверждения "российскости", появляется реестровая запись, она не привязана к определенной единице товара, она описывает, что у этого юридического лица есть документация, есть мощности, чтобы это производить»,— говорил чиновник. Он обещал проверки в случае, «если мы будем видеть, что в закупках намного больше, чем может произвести предприятие». Кроме того, в 2024 году Минпромторгом были разработаны меры, предполагающие расширение перечня обязательных к предоставлению сведений о товаре, чтобы исключить возможность использования комплектующих зарубежного производства.

Теперь, когда предоставлять документацию для внесения в реестр можно будут реже, пространство для недобросовестных маневров в теории расширяется. Это косвенно подтверждают организации, помогающие предприятиям с прохождением всех процедур для включения в реестр: когда данные обновляются каждые три года, а не раз в пять лет, выявлять изменения в характеристиках товаров проще. «Пять лет — слишком долго: производители обновляют комплектующие, но редко вносят изменения в реестр»,— отмечает представитель компании «Эксперт Плюс» Венера Александрова.

