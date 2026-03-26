В ЗСК заслушали доклад о работе полиции Кубани в 2025 году

На 78-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты заслушали отчет о работе полиции региона за 2025 год. В заседании под председательством Юрия Бурлачко приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД России по краю Олег Агарков, и. о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин, руководитель территориального управления Минюста Игорь Бабаев и председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко.

Начальник главка Олег Агарков отметил высокие нагрузки на личный состав, связанные с обеспечением порядка на 11 тыс. общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 3,5 млн человек. В 2025 году зарегистрированное количество преступлений сократилось на 15,6%, уровень преступности составил 106,6 на 10 тыс. населения, что ниже среднероссийских показателей. Раскрываемость преступлений увеличилась на 4,7%, по тяжким и особо тяжким составам — на 5,4%, при этом по наиболее опасным посягательствам против личности раскрыто 98% преступлений.

Особое внимание уделялось киберпреступлениям: зарегистрировано более 26 тыс. преступлений, общий ущерб превысил 6 млрд руб., из которых удалось компенсировать 1,5 млрд. Органы внутренних дел выявили около 3,5 тыс. экономических преступлений, возмещенный ущерб составил около 6 млрд руб. Также в докладе отмечена работа с несовершеннолетними для профилактики их вовлечения в преступную деятельность.

Депутаты обсудили необходимость усиления мер в сфере высоких технологий, кадровый дефицит в полиции и состояние участковых пунктов. Юрий Бурлачко подчеркнул, что статистика подтверждает эффективность работы полиции, поддержание безопасности региона и стабильность экономической и социальной обстановки в крае.

