Сборная России против Никарагуа, Дима Билан и «Королевские игры»

В пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус — от Димы Билана до «Гранатового браслета» и футбольного матча между сборными России и Никарагуа. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

27 марта в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит хип-хоп- и рэп-исполнитель Cold Carti. Музыкант приедет в Краснодар со своей группой и выступит с новым альбомом.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

27 марта в 19:00 в Центральном концертном зале выступит Наташа Королева. Как сказано в описании к концерту, зрителей ждет грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, живой звук, эксклюзивные номера и интерактив со зрителями.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

27 марта в 19:00 в «Кроп Арене» состоится концерт Александра Пушного. Музыкант вместе с «ОТП Студио» отыграют большой концерт, где прозвучат не только каверы, но и любимые песни-хиты.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

27 марта в 20:00 в «Баскет-холле» состоится концерт Димы Билана. Музыкант порадует жителей и гостей Краснодара своими лучшими хитами, песнями последних лет и невероятной атмосферой, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 13000 руб. (6+)

28 марта в 18:00 в The Rock Bar выступит инди-группа «Инкогнито», которая представит свой новый музыкальный альбом под названием «Самурай». Слушателей ждет 10 новых треков, историй и музыкальных иллюстраций. Как сказано в описании к мероприятию, каждая песня — как фильм в музыкальном прочтении.

Стоимость билетов — от 2400 руб. (16+)

28 марта в 19:00 в «Порт 219» выступят поп-артисты Nansi & Sidorov, которые посетят Краснодар в рамках своего первого тура. На концерте прозвучат лучшие композиции дуэта, ставшие визитной карточкой артистов, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)

28 марта в 20:00 в «Кроп Арене» состоится концерт хип-хоп- и рэп-артиста Bushido Zho, который приедет в Краснодар в рамках своего большого тура Sweet and Tearz Tour. Как говорится в описании к мероприятию, это будет не просто концерт, а настоящее путешествие по вселенной артиста, полное эмоций и энергии.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

27 марта в 18:30 в Театре драмы им. М. Горького состоится показ драматического спектакля под названием «Театр». Это бенефисный спектакль к юбилею заслуженной артистки России Веры Великановой, которая сыграет героиню книги Сомерсета Моэма «Театр» — Джулию Ламберт. Как сказано в описании к мероприятию, это ироничная, местами гротескная и смешная история внезапной влюбленности.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

27 и 28 марта во Дворце искусств «Премьера» покажут спектакль «Гранатовый браслет», поставленный по одноименному произведению А.И. Куприна. Зрителям представят историю светской львицы Веры Шеиной, жены графа, которая живет жизнью мечты. В день рождения Вера получает подарок от своего давнего анонимного поклонника. То, что изначально казалось неловкой шуткой, станет встречей с силой истинной любви.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

17 и 29 марта в театре Veritas зрителям представят спектакль «Королевские игры» по одноименной пьесе Григория Горина. Как сказано в описании к мероприятию, события происходят на шахматной доске, которая символизирует поле битвы между королем-распутником Генрихом VIII и строптивой дочерью казначея Анной Болейн. Каждый предмет на доске олицетворяет человеческие качества и социальные роли, а сама игра превращается в сложную стратегию.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (16+)

27 марта в 20:30 в «Одном театре» покажут драматическую постановку «Параллели». Это пластический спектакль, который расскажет об исследовании отношений между двумя людьми. Что же главное в жизни мужчины и женщины, по каким-то причинам оказавшихся рядом друг с другом?

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

28 марта в 13:00 и в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям представят драматический спектакль «Алые паруса», поставленный по одноименному произведению Александра Грина. Как говорится в описании к постановке, герои, из пустоты рождая целые миры, расскажут о зыбкой грани между реальностью и воображением. Яркое театральное действие перенесет зрителей из маленького городка Каперна в замок Грея, подарит буйство морской стихии и повеселит историями из жизни моряков.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

28 марта в 20:30 в «Одном театре» состоится показ драматической постановки под названием «Я умер от варенья». Как сказано в аннотации, каждый из нас в этой жизни проходит определенный путь — рождение, дом, улица, школа, первая любовь, работа, женитьба, общение с государством, старость, смерть. Это жизнь? Это выживание? Или это и есть «житуха» по Григорьеву?

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

29 марта в 14:00 и в 18:00 в Театре драмы им. М. Горького зрителям покажут трагикомедийную постановку «Горе от ума», поставленную по одноименному произведению А. С. Грибоедова. Как говорится в описании, это история о том, как в знаменитом фамусовском обществе правят чинопоклонничество, лицемерие, бесчестие и неукротимое желание «выбиться в люди». Вернувшийся из Европы на родину Александр Чацкий сразу выбивается из этих норм. Он говорит правду в лицо, а не за глаза, отказывается прислуживаться ради чина и главное — верит в бескорыстную любовь.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров выходит мелодрама «Твое сердце будет разбито», снятая по российскому бестселлеру о школьном буллинге и первой любви. Зрителям покажут историю Полины, которая спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она — делать все, что он скажет.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Также в прокате авторский триллер — «Наследник» с Гленом Пауэллом в главной роли. Как сказано в описании, главный герой мечтает унаследовать огромное состояние клана Редфеллоу, однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей. Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа.

Стоимость билетов — от 470 руб. (18+)

На экраны кинотеатров вышел фильм «Частная жизнь». Это триллер об известном психоаналитике Лилиан Штайнер, которая привыкла знать все о людях. Но внезапная смерть пациентки заставляет ее в этом усомниться. Вместе с бывшим мужем, обаятельным и невыносимым, Лилиан берется за собственное расследование. В главных ролях Джоди Фостер и Даниель Отой.

Стоимость билетов — от 610 руб. (18+)

Для самых юных зрителей в прокате идет приключенческий мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». Как сказано в описании, в тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые пушистики отправляются в новое захватывающее приключение.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

Куда сходить еще

27 марта в 19:30 состоится встреча сборной России со сборной Никарагуа на стадионе «Краснодар». Сможет ли команда Валерия Карпина победить гостей из Центральной Америки? Перед игрой болельщиков ждет традиционный музыкальный шоу-вечер от Российского футбольного союза.

Стоимость билетов — от 7000 руб. (0+)

27 и 28 марта в StandUp Bar Krasnodar состоится юмористическое шоу «7 комиков». С новым и проверенным материалом будут выступать юмористы профессионального стендап-бара на юге России.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

27, 28 и 29 марта жители и гости Краснодара смогут посетить выставку «Фрида Кало. Да здравствует жизнь!» в Музее-заповеднике им. Фелицына. Этот проект посвящен одной из самых ярких, смелых и узнаваемых художниц XX века. На выставке собрано более 90 высококачественных репродукций картин Фриды Кало.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

