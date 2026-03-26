В Ростове доля продаж новостроек с дисконтом увеличилась на 17%

По итогам 2025 года доля сделок с дисконтом на рынке первичной недвижимости в Ростове-на-Дону увеличилась на 17%, достигнув 49,2%. Средний размер дисконта с продажи квартиры увеличился с 7,5% до 9,6% год к году. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков сервиса для девелоперов «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным экспертов, такая динамика свидетельствует о том, что рынок вынужден адаптироваться, и инструмент, изначально использовавшийся в маркетинговых целях, теперь стал системным. Увеличение количества таких продаж может привести к усилению финансовой нагрузки на застройщиков, что требует особого внимания к их устойчивости. Единичные дисконты к концу 2025 года заменили длительные рассрочки.

Отмечается, что в 2025 году в Ростове было продано не более 30% новостроек с рассрочкой и другими формами оплаты, не связанными с банковскими кредитами. Аналитики считают, что рассрочка и скидки помогают поддерживать интерес к покупке жилья при высоких ипотечных ставках, но одновременно увеличивают риски кассовых разрывов для застройщиков и снижают рентабельность их проектов.

Наталья Белоштейн