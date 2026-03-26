Осужденному директору «Ростгорсвет» отказали в переквалификации дела

Четвертый кассационный суд отклонил жалобу экс-директора ростовского муниципального предприятия «Ростгорсвет» Ашота Мирзояна по переквалификации приговора с получения взятки (п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) на мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал экс-директора виновным и назначил ему 7,5 лет колонии строгого режима и штраф 4 млн руб. и запрет занимать должности на муниципальной службе сроком на три года.

Установлено, что в июле 2023 года Мирзоян через подчиненных получил 200 тыс. руб. от представителя регионального оператора связи. Взамен он обещал не применять санкции к компании, нарушившей условия договора на размещение волоконно-оптических линий на городских опорах освещения, а также заключить мировое соглашение по арбитражному делу.

Передачу денежных средств зафиксировали сотрудники ФСБ. Не признавая вину, осужденный с адвокатом обжаловал решение в апелляционном и кассационном порядке. В кассации они указывали на нарушения уголовно-процессуального кодекса следственными органами и судами, отсутствие достоверных доказательств. Защита просила переквалифицировать деяние на мошенничество с использованием служебного положения и освободить подзащитного из-под стражи.

Судебная коллегия кассационного суда не нашла эти доводы обоснованными и оставила предыдущие решения без изменений. Суд отметил, что инстанции всесторонне рассмотрели обстоятельства дела и обоснованно установили вину, назначив справедливое наказание.

