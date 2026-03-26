В Дагестане номинальная зарплата выросла на 13%

В Дагестане номинальная заработная плата выросла на 13% по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В то же время власти отмечают, что с учетом инфляционных процессов реальная заработная плата демонстрирует более скромные результаты – рост на 3,7%. Рынок труда региона сохраняет стабильную ситуацию. Уровень общей безработицы по результатам 2025 года составил 10,95% в сравнении с 11,2% в 2024 году. Показатель зарегистрированной безработицы на конец года достиг 0,3%.

Кроме того, численность официально зарегистрированных безработных сократилась до 4,7 тыс. человек.

