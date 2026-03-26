Средний ежемесячный платеж по ипотеке на Дону достиг 33,9 тыс. рублей

В феврале 2026 года средний ежемесячный платеж по ипотечным кредитам в Ростовской области составил 33,9 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

«По сравнению с февралем 2025 года данный показатель вырос на 1,4%. Основная причина столь сдержанного роста — постепенное снижение ключевой ставки Центробанка, начавшееся во второй половине 2025 года. Клиенты, которые выходили на сделки в этот период, фиксировали более комфортные ставки, что компенсировало влияние роста цен на недвижимость»,— отметила госпожа Руфова.

В банке ожидают, прогнозам что тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжится, и к концу 2026 года ключевая ставка снизится до 12%. «Это будет способствовать дальнейшей стабилизации, а затем и уменьшению среднего ежемесячного платежа по ипотеке. И это сделает жилищное кредитование более доступным для жителей региона, а также поддержит спрос на рынке недвижимости»,— заключила Елена Руфова.

Мария Иванова