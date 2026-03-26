Дебиторку пустят с молотка

Задолженность бывшего руководителя обанкротившегося ростовского застройщика ООО «ЦСТ-Строй» Дмитрия Дризо выставлена на торги. Долг предпринимателя перед фирмой в размере 487,3 млн руб. образовался в 2018 году, когда застройщик сорвал сроки передачи квартир покупателям. Дмитрий Дризо был осужден на шесть лет за мошенничество и долг не погасил. Теперь право требования этой суммы продается за 121,8 млн руб.



Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ООО «ЦСТ-Строй» (Ростов-на-Дону) выставил на открытые торги право требования дебиторской задолженности бывшего руководителя фирмы Дмитрия Дризо. Сумма задолженности составляет 487,3 млн руб., лот продается за 121,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕФРСБ.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «ЦСТ-Строй» было учреждено Дмитрием Дризо в феврале 2013 года. Основным видом деятельности являлось строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 апреля. По начальной цене задолженность может быть продана в течение трех первых дней аукциона. Далее она будет снижаться на 10% и на последнем интервале может составить 9,9 % от начальной цены.

«Задолженность Дмитрия Дризо будет реализована на открытых торгах с вероятностью 100%. Однако окончательная продажная стоимость задолженности будет определена путем публичного предложения, и в настоящий момент конкурсному управляющему неизвестна»,— сообщил «Ъ-Ростов» конкурсный управляющий ООО «ЦСТ-Строй» Малик Байрамбеков.

Реализовать такой актив как дебиторская задолженность на торгах достаточно тяжело, считает председатель Коллегии адвокатов «Лежнин и партнеры» Роман Лежнин. Если задолженность и будет реализована, то скорее всего, по минимальной цене предложения, все зависит от желания инвесторов вложиться в этот актив.

«Ликвидность дебиторской задолженности зависит от платежеспособности должника, к которому она предъявляется. Если должник ведет активную хозяйственную деятельность, имеет имущество и соответственно шансы взыскать задолженность высокие, то и реализовать такую задолженность возможно, но если должник не платежеспособен, то и право требования к нему не представляет интереса»,— резюмировал господин Лежнин.

Как писал «Ъ-Ростов» ранее, летом 2018 года в отношении Дмитрия Дризо было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Вскоре после этого застройщик был заключен под стражу, на его имущество наложили арест.

По данным следствия, директор ООО «ЦСТ-Строй» при пособничестве главного бухгалтера похитил деньги более чем у 300 участников строительства многоквартирных домов, расположенных на ул. Магнитогорской, 3б, 3в и в пер. Урицкого, 74/10, в Ростове. Тогда господин Дризо заявлял, что компания не будет банкротиться и достроит дома. Однако в конце февраля 2019 года Арбитражный суд признал ООО «ЦСТ-СТРОЙ» несостоятельным. В отношении него открыто конкурсное производство, которое продолжается и сейчас.

Основным кредитором ООО «ЦСТ-Строй» является ППК «Фонд развития территорий», произведший выплаты 199 гражданам, признанным обманутыми дольщиками. «Выплаты дольщикам ООО «ЦСТ-Строй» произведены практически в полном объеме — 99,9%. Единственному дольщику, не получившему компенсацию из-за смерти, выплата будет произведена после вступления наследников в права наследования»,— уточнил конкурсный управляющий.

Наталья Белоштейн