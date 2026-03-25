МИД России призвал ООН и МАГАТЭ предотвратить повторные атаки на АЭС «Бушер»

МИД России назвал неприемлемыми удары по территории АЭС «Бушер» в Иране. Ведомство потребовало от ООН и Международного агентства по атомной энергии «решительных действий», чтобы не допустить повторных атак на станцию.

«Попадание по АЭС “Бушер” неминуемо приведет к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям. Жизнь персонала станции, в том числе российских специалистов, под постоянной угрозой»,— указано в заявлении МИДа России. Ведомство призвало прекратить удары по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре.

Территория АЭС «Бушер» подверглась удару США и Израиля вечером 24 марта. За день до этого президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергообъектам. «Росатом» продолжает эвакуировать сотрудников с объекта. На станции остаются около 300 россиян. Предыдущий удар по станции был нанесен 17 марта.